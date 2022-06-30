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MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde10 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB #Pençe Kilit#PKK

MSB'den yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…

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#MSB#Pençe Kilit#PKK

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