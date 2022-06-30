MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…
Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2022
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…#MSB pic.twitter.com/iyf9jUMkNo