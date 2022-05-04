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MSB duyurdu: Pençe Kaplan bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#Pençe Kaplan#PKK
MSB duyurdu: Pençe Kaplan bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

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#MSB#Pençe Kaplan#PKK

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