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DHA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 18:20 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: NEXUS ACE görevi icra edildi

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Milli Savunma Bakanlığı, ileride icra edilecek olası NATO harekâtı ve tatbikatlarda tüm müttefik NATO ülkelerinin aynı standart usulleri uygulayabilmesi amacıyla Ege ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında NEXUS ACE görevinin icra edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "NATO üyesi ülkelerin iş birliğinin artırılması, NATO standart harekât usullerinin uygulanması, geliştirilmesi ve ileride icra edilecek olası NATO harekâtı ve tatbikatlarda tüm müttefik NATO ülkelerinin aynı standart usulleri uygulayabilmesi amacıyla Ege ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında NEXUS ACE görevi icra edildi. 13 ve 16 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen NEXUS ACE uçuşunda; NATO AWACS, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK) ile F-16 uçakları görev yaptı. NEXUS ACE görevinde Komuta kontrol unsuru olarak NATO AWACS uçağı ve Barış Kartalı olan HİK uçağımız görev yaptı" denildi.

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