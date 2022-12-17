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MSB duyurdu: NATO görevini engellemeye çalışan Yunan uçaklarına karşılık verildi

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#MSB#Yunanistan#NATO
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 16:16

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "NATO’nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan’a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır" denildi.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti.

Uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO’nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan’a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır.

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#MSB#Yunanistan#NATO

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