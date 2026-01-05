MSB duyurdu: MSÜ başvuruları başladı | işte son tarih

Haberin Devamı

MSB'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "2026-MSÜ başvuruları bugün başlamış olup 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir. Sınav başvurusu 'https://osym.gov.tr' resmi internet adresinden yapılacaktır" denildi.

'ŞANLI ÜNİFORMAYI GİYMEK İÇİN BAŞVURUNU YAP'

Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Beklenen an geldi. 2026-MSÜ başvuruları başladı. Hayallerine giden yolda ilk adımı at ve şanlı üniformayı giymek için başvurunu yap. Başvurunu 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilirsin" ifadelerine yer verildi.