×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB duyurdu: MSÜ başvuruları başladı | işte son tarih

Güncelleme Tarihi:

#MSÜ#MSB#Askeri Öğrenci
MSB duyurdu: MSÜ başvuruları başladı | işte son tarih
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2026 12:57

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvurularının başladığını duyurdu.

Haberin Devamı

MSB'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "2026-MSÜ başvuruları bugün başlamış olup 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir. Sınav başvurusu 'https://osym.gov.tr' resmi internet adresinden yapılacaktır" denildi. 

MSB duyurdu: MSÜ başvuruları başladı | işte son tarih

'ŞANLI ÜNİFORMAYI GİYMEK İÇİN BAŞVURUNU YAP' 

Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Beklenen an geldi. 2026-MSÜ başvuruları başladı. Hayallerine giden yolda ilk adımı at ve şanlı üniformayı giymek için başvurunu yap. Başvurunu 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilirsin" ifadelerine yer verildi.  

MSB duyurdu: MSÜ başvuruları başladı | işte son tarih

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSÜ#MSB#Askeri Öğrenci

BAKMADAN GEÇME!