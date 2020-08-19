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DHA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 18:42 |  Son Güncelleme:

MSB duyurdu: Libya’da Hafter tarafından tuzaklanan mayın ve EYP’lerin imhası sürüyor

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MSB duyurdu: Libya’da Hafter tarafından tuzaklanan mayın ve EYP’lerin imhası sürüyor
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Milli Savunma Bakanlığı’nca, Libya’da darbeci Halife Hafter ve milisleri tarafından tuzaklanan mayın, el yapımı patlayıcılar (EYP) ile patlamamış mühimmatların imhasının sürdüğü açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Darbeci Hafter ve milisleri tarafından tuzaklanan mayın ve EYP’ler ile patlamamış mühimmatların imhası sürüyor. Libya’da bulunan uzman personelimiz, fedakârca ve kahramanca çalışarak siviller için büyük risk oluşturan mayın ve EYP’leri temizliyor" denildi.

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