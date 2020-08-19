MSB duyurdu: Libya’da Hafter tarafından tuzaklanan mayın ve EYP’lerin imhası sürüyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Darbeci Hafter ve milisleri tarafından tuzaklanan mayın ve EYP’ler ile patlamamış mühimmatların imhası sürüyor. Libya’da bulunan uzman personelimiz, fedakârca ve kahramanca çalışarak siviller için büyük risk oluşturan mayın ve EYP’leri temizliyor" denildi.