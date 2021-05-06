MSB duyurdu! Kullanılamaz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak kuzeyinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK terör örgütüne ait önemli bir mağara ele geçirilerek içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak kuzeyinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK terör örgütüne ait önemli bir mağara ele geçirilerek içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi.https://t.co/hIkoRBzkik pic.twitter.com/Gkwx3ypmcM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 6, 2021

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