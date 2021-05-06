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Haber Giriş: 06.05.2021 - 15:18 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! Kullanılamaz hale getirildi

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MSB duyurdu! Kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak kuzeyinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK terör örgütüne ait önemli bir mağara ele geçirilerek içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi" denildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak kuzeyinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK terör örgütüne ait önemli bir mağara ele geçirilerek içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi.

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