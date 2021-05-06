MSB duyurdu! Kullanılamaz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak kuzeyinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK terör örgütüne ait önemli bir mağara ele geçirilerek içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi" denildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak kuzeyinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK terör örgütüne ait önemli bir mağara ele geçirilerek içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak kuzeyinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK terör örgütüne ait önemli bir mağara ele geçirilerek içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi.https://t.co/hIkoRBzkik pic.twitter.com/Gkwx3ypmcM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 6, 2021
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