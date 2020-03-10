MSB duyurdu... Kritik toplantı başladı
Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus askeri heyetlerinin toplantısının başladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus askeri heyetlerinin toplantısının başladığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki toplantı saat 20.00 civarında başladı.
5 Mart 2020 tarihinde Moskova’da varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus Askerî Heyetlerin toplantısı Millî Savunma Bakanlığı’nda başladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 10, 2020
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