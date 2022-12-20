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MSB duyurdu! 'Koca Yusuf' uçakları geri dönüyor

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanlığı#Ukrayna#Uçak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 18:29

Milli Savunma Bakanlığı, 10 aydır Ukrayna'da mahsur kalan 2 adet A400M uçağının Kayseri'ye doğru yola çıktığını duyurdu

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Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır" ifadelerini kullandı. 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Ukrayna#Uçak

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