MSB duyurdu! 'Koca Yusuf' uçakları geri dönüyor

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Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır" ifadelerini kullandı.