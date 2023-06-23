MSB duyurdu: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 37'si FETÖ'cü 53 kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:
Bakanlık tarafından sosyal medyada yapılan duyuru şu şekillide:
Türkiye-Yunanistan hududunda kahramanca ve fedakârca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize geçmeye çalışan 53 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 37’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Türkiye-Yunanistan hududunda kahramanca ve fedakârca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize geçmeye çalışan 53 kişiyi yakaladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 23, 2023
Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 37’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/hW8jXMX6pl