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MSB duyurdu: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 37'si FETÖ'cü 53 kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Hudut Kartalları#FETÖ
MSB duyurdu: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 37si FETÖcü 53 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 10:50

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hudut kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize geçmeye çalışan 53 kişiyi yakaladı. 37’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi

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Bakanlık tarafından sosyal medyada yapılan duyuru şu şekillide:

Türkiye-Yunanistan hududunda kahramanca ve fedakârca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize geçmeye çalışan 53 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 37’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

 

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#MSB#Hudut Kartalları#FETÖ

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