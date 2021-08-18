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Gündem
DHA
Haber Giriş: 18.08.2021 - 23:45 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: Kabil’de tahliyeler yeniden başladı

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MSB duyurdu: Kabil’de tahliyeler yeniden başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyelerin yeniden başladığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarının da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyeler yeniden başladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımız da Türk vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştiriyor" ifadelerine yer verildi.

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