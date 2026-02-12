×
MSB duyurdu: İzmir açıklarında batan göçmen botundaki 2 kişi kurtarıldı

Şubat 12, 2026 22:20

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığınca İzmir’de Foça ve Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botundaki 2 kazazedenin kurtarıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sanal medyada yapılan paylaşımda, “Foça ve Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botu için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterimiz bölgeye intikal ettirildi. Şiddetli rüzgâr, sağanak yağış ve yüksek dalgalı denize rağmen, denizden kurtarılan iki kazazede Ege Üniversitesi Hastanesi acil ekiplerine teslim edilerek görev başarıyla tamamlandı” ifadeleri kullanıldı.

 

