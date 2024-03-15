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MSB duyurdu: Irak'ta 3 terörist öldürüldü

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#MSB#Terörist#Irak
MSB duyurdu: Irakta 3 terörist öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 11:03

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

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#MSB#Terörist#Irak

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