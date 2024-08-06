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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör
MSB duyurdu: Irakın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 13:33

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu

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MSB'den yapılan açıklamada "Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör

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