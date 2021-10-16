MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandılar:
Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi.
Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/5eRrujXV2i— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2021
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