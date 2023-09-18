MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakanlıktan yapılan paylaşım şu şekilde:
Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.
Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 18, 2023
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.… pic.twitter.com/K5NeiG8ieA