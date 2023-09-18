MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan paylaşım şu şekilde:

Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.

Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.



Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.… pic.twitter.com/K5NeiG8ieA