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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörist#TSK
MSB duyurdu: Irakın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 11:04

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan paylaşım şu şekilde:

Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.

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#MSB#Terörist#TSK

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