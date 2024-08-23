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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Terörle Mücadele#Terör
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 11:54

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 16 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklamada "Cesur, Kararlı ve Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

 

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör

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