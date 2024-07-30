×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Terörist#Irak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 10:37

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz" denildi.

MSB, resmi sosyal medyasından yaptığı paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!" notunu düştü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Terörist#Irak

BAKMADAN GEÇME!