MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz" denildi.

MSB, resmi sosyal medyasından yaptığı paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!" notunu düştü.