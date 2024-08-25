MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli... Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.