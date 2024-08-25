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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör
MSB duyurdu: Irakın kuzeyinde 11 PKKlı etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 11:47

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklamada "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli... Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

 

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör

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