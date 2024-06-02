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MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#Irak#Suriye
MSB duyurdu Irak ve Suriyenin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 12:08

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

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Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecek."

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#Milli Savunma Bakanlığı#Irak#Suriye

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