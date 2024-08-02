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MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#PKK
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 12:09

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi."

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#Operasyon#MSB#PKK

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