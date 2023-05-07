MSB duyurdu: Teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

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MSB'nin paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

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Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama-tarama görevine aralıksız devam ediyor. Son olarak bölgede teröristlere ait silahlar ve mühimmat ele geçirildi.