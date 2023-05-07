MSB duyurdu: Teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

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MSB'nin paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:
İnlerini basmaya devam!
Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama-tarama görevine aralıksız devam ediyor. Son olarak bölgede teröristlere ait silahlar ve mühimmat ele geçirildi.
İnlerini basmaya devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2023
Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama-tarama görevine aralıksız devam ediyor. Son olarak bölgede teröristlere ait silahlar ve mühimmat ele geçirildi.https://t.co/5BLaghRfzu#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/OotVadqhZD
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