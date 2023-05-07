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MSB duyurdu: Teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Pençe-Kilit#Kuzey Irak
MSB duyurdu: Teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 13:16

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı

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MSB'nin paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

İnlerini basmaya devam!

Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama-tarama görevine aralıksız devam ediyor. Son olarak bölgede teröristlere ait silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

 

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#MSB#Pençe-Kilit#Kuzey Irak

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