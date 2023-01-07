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MSB: Hudutta 8'i FETÖ 2'si PKK terör örgütü mensubu 15 kişi yakalandı

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#MSB#PKK#FETÖ
MSB: Hudutta 8i FETÖ 2si PKK terör örgütü mensubu 15 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 12:42

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişinin yakaladığı bildirildi. Yakalanan 15 kişiden 8’inin FETÖ, 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"PKK ile FETÖ el ele Yunanistan’a kaçarken Mehmetçiğe yakalandılar.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." 

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#MSB#PKK#FETÖ

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