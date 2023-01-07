MSB: Hudutta 8'i FETÖ 2'si PKK terör örgütü mensubu 15 kişi yakalandı

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"PKK ile FETÖ el ele Yunanistan’a kaçarken Mehmetçiğe yakalandılar.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
PKK ile FETÖ el ele Yunanistan’a kaçarken Mehmetçiğe yakalandılar.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2023
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/nBZlhyjDOe