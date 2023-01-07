MSB: Hudutta 8'i FETÖ 2'si PKK terör örgütü mensubu 15 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"PKK ile FETÖ el ele Yunanistan’a kaçarken Mehmetçiğe yakalandılar.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

PKK ile FETÖ el ele Yunanistan’a kaçarken Mehmetçiğe yakalandılar.



Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/nBZlhyjDOe