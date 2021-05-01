MSB duyurdu: Hepsi ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama:
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 1, 2021
#PençeŞimşekPençeYıldırım pic.twitter.com/hOiQVpcv14
Kripto Para Piyasaları için Bigpara