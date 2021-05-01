MSB duyurdu: Hepsi ele geçirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama:

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

#PençeŞimşekPençeYıldırım pic.twitter.com/hOiQVpcv14 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 1, 2021

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