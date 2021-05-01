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Haber Giriş: 01.05.2021 - 17:32 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: Hepsi ele geçirildi

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MSB duyurdu: Hepsi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama:

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

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