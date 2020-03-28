Haber Giriş: 28.03.2020 - 12:18,
MSB duyurdu: Hepsi Akçakale hudut hattında ele geçirildi!
Mili Savunma Bakanlığı (MSB), "Hudut Birliklerimizce Akçakale hudut hattında yapılan operasyonda; 9 adet AK-47 piyade tüfeği ve 1070 adet fişeği, 1 adet Biksi makineli tüfek ve 143 adet fişeği, 2 adet RPG-7 roketatar ile 12 adet RPG-7 mühimmatı ve 12 adet sevk fişeği, 19 el bombası ile 14 fünye ele geçirildi." açıklamasını yaptı.
MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Hudut Birliklerimizce Akçakale hudut hattında yapılan operasyonda; 9 adet AK-47 piyade tüfeği ve 1070 adet fişeği, 1 adet Biksi makineli tüfek ve 143 adet fişeği, 2 adet RPG-7 roketatar ile 12 adet RPG-7 mühimmatı ve 12 adet sevk fişeği, 19 el bombası ile 14 fünye ele geçirildi.
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