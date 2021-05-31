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Haber Giriş: 31.05.2021 - 17:48 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu

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MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, bugün etkisiz hale getiren terörist sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10 oldu.

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