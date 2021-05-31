MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu
Milli Savunma Bakanlığı, bugün etkisiz hale getiren terörist sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10 oldu.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2021
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10 oldu. #MSB #TSK pic.twitter.com/p4QFadhFAY
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