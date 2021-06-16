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Haber Giriş: 16.06.2021 - 14:18 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

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Milli Savunma Bakanlığı, Gara'da tespit edilen 4 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Gara’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

 

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