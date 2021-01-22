AA
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MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı, PKK terör örgütüne mensup 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiMilli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
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