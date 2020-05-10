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AA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 21:36,Son Güncelleme:

MSB duyurdu! El Bab'da sivillere saldırı

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MSB duyurdu! El Bab'da sivillere saldırı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin El Bab şehir merkezindeki bombalı saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler bu kez de Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler El Bab şehir merkezindeki bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladı."

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