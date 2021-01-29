MSB duyurdu! Edirne'nin İpsala ilçesinde yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişi Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişi Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Daha önce terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklıktan yargılandığı belirlenen şahıs İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi.
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişi Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2021
Daha önce terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklıktan yargılandığı belirlenen şahıs İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi. pic.twitter.com/2kx2pp5z1S
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