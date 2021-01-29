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Haber Giriş: 29.01.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! Edirne'nin İpsala ilçesinde yakalandı

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MSB duyurdu! Edirne'nin İpsala ilçesinde yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişi Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişi Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Daha önce terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklıktan yargılandığı belirlenen şahıs İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi.

 

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