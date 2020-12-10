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AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 18:41 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: Denizde Durumsal Farkındalık Kursu düzenlendi

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MSB duyurdu: Denizde Durumsal Farkındalık Kursu düzenlendi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı tarafından "Denizde Durumsal Farkındalık Kursu"nun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kursun 16 ülkeden ve NATO bağlılarından 44 eğitmen, uzman ve kursiyerlerin iştirakiyle düzenlendiği belirtildi.

MSB duyurdu: Denizde Durumsal Farkındalık Kursu düzenlendi

Kursun, katılımcıların farkındalık ve bilgi seviyelerini artırmak amacıyla yapıldığı kaydedildi.

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