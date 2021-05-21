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Haber Giriş: 21.05.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: DEAŞ'lı terörist yakalandı

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MSB duyurdu: DEAŞ'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay/Narlıca’da Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 1 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını duyurdu.

İşte MSB'nin paylaşımı:

Terör örgütlerinin hudutlarımızdan sızma girişimlerine karşı mücadelemiz sürüyor. Hatay/Narlıca’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ'lı 1 teröristi yakaladı.

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