MSB duyurdu: Darbeci Hafter milislerine ait 12 adet mühimmat imha edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Darbeci Hafter ve milisleri tarafından sivil yerleşim yerlerine atılmış ve patlamamış çok sayıda mühimmat ile tuzaklanmış mayın/EYP'leri imha etmeye devam ediyoruz. EOD timlerimiz, 12 adet mühimmatı daha tespit ederek imha etti" denildi.

Darbeci Hafter ve milisleri tarafından sivil yerleşim yerlerine atılmış ve patlamamış çok sayıda mühimmat ile tuzaklanmış mayın/EYP’leri imha etmeye devam ediyoruz. EOD Timlerimiz, 12 adet mühimmatı daha tespit ederek imha etti.https://t.co/Y2hWy0oU6O#MSB #TSK pic.twitter.com/6eADyVkD7D — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2020