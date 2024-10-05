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MSB duyurdu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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#MSB#Mühimmat#PKK
MSB duyurdu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 16:04

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İnlerine girmeye devam. Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesini ele geçirdi" denildi. Açıklamaya göre ele geçirilen silah ve mühimmatın bir kısmı şöyle:

"1 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 piyade tüfeği ve 10 şarjör, 5 el bombası, 2 hücum yeleği, 1 termal başlık, El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzeme, pil blokları ve örgütsel dokümanlar.

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#MSB#Mühimmat#PKK

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