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DHA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 12:43 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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MSB duyurdu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından çok sayıda terör örgütü PKK'ya ait mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe- Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girilmeye devam edildiği belirtildi. Komandoların tespit ettikleri çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdiği belirtilerek, "Yapılan arama- tarama faaliyetleri sonucunda; AT- 4 tanksavar silahı lançeri, 14 el bombası, 4 el yapımı patlayıcı, obüs mühimmatı, 20 doçka mühimmatı, 2 telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

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