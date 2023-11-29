MSB duyurdu: C-130 uçağı Gazzeli hastalar için havalandı

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gazzeli kardeşlerimizin tahliyesi için görevlendirilen Hava Kuvvetlerimize ait bir adet C-130 uçağı; beraberindeki sağlık personeli ve sağlık malzemeleri ile Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından Mısır’a hareket etti.

ÜÇ ÜLKEYLE DE KOORDİNASYON DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tahliyeye ilişkin paylaşımı ise şöyle oldu:

Gazze’ye sağlık yardımlarımız devam ediyor. Kayseri’den şimdi kalkan uçakta; kuvözler, anestezi cihazları, yenidoğan ventilatörleri, ameliyat masaları, tavan lambaları ve birçok tıbbi cihaz yer almakta.

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Mısır El-Ariş’e inecek olan yardım uçağımız dönüşte ise; çoğunluğu çocuklardan oluşan hasta ve refakatçilerini, tedavileri için ülkemize getirecek.

İlgili üç ülkeyle koordinasyon çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.