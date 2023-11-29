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MSB duyurdu: C-130 uçağı Gazzeli hastalar için havalandı

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#Gazze#Filistin#Uçak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 09:11

Milli Savunma Bakanlığı, Gazzeli hastaların tahliyesi için Hava Kuvvetleri'ne ait bir adet C-130 uçağının Kayseri'den Mısır'a hareket ettiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gazzeli kardeşlerimizin tahliyesi için görevlendirilen Hava Kuvvetlerimize ait bir adet C-130 uçağı; beraberindeki sağlık personeli ve sağlık malzemeleri ile Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından Mısır’a hareket etti.

MSB duyurdu: C-130 uçağı Gazzeli hastalar için havalandı

ÜÇ ÜLKEYLE DE KOORDİNASYON DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tahliyeye ilişkin paylaşımı ise şöyle oldu: 

Gazze’ye sağlık yardımlarımız devam ediyor. Kayseri’den şimdi kalkan uçakta; kuvözler, anestezi cihazları, yenidoğan ventilatörleri, ameliyat masaları, tavan lambaları ve birçok tıbbi cihaz yer almakta.

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Mısır El-Ariş’e inecek olan yardım uçağımız dönüşte ise; çoğunluğu çocuklardan oluşan hasta ve refakatçilerini, tedavileri için ülkemize getirecek.

İlgili üç ülkeyle koordinasyon çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.

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#Gazze#Filistin#Uçak

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