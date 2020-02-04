Haber Giriş: 04.02.2020 - 14:17,
MSB duyurdu! Böyle tespit edildi
Kuzey Ege'de 43 düzensiz göçmenin bulunduğu bot tespit edilerek, göçmenlerin kurtarılmasını sağladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)’de görevli TCG KARŞIYAKA karakol gemimiz Kuzey Ege’de icra edilen karakol faaliyetleri kapsamında 43 düzensiz göçmenin bulunduğu botu tespit ederek düzensiz göçmenlerin kurtarılmasını sağladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle