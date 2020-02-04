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Haber Giriş: 04.02.2020 - 14:17,Son Güncelleme:/

MSB duyurdu! Böyle tespit edildi

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MSB duyurdu! Böyle tespit edildi

Kuzey Ege'de 43 düzensiz göçmenin bulunduğu bot tespit edilerek, göçmenlerin kurtarılmasını sağladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)’de görevli TCG KARŞIYAKA karakol gemimiz Kuzey Ege’de icra edilen karakol faaliyetleri kapsamında 43 düzensiz göçmenin bulunduğu botu tespit ederek düzensiz göçmenlerin kurtarılmasını sağladı.

MSB duyurdu Böyle tespit edildi

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