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MSB duyurdu: Biri kırmızı listede yer alan 4 terörist etkisiz

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#MSB#Terörist#IRAK
MSB duyurdu: Biri kırmızı listede yer alan 4 terörist etkisiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 10:26

MSB, kırmızı kategoride aranan Yusuf Kalkan'ın da aralarında bulunduğu 4 PKK'lı teröristin Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini bildirdi

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MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Terör örgütüne ağır bir darbe daha! Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi.

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#MSB#Terörist#IRAK

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