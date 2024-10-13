×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB duyurdu: Bir mağara daha teröristlerden temizlendi

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanlığı#Terörist#Mağara
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 16:43

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan mağaranın teröristlerden temizlendiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda, teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağaranın daha teröristlerden temizlendiği belirtildi.

Mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde ele geçirilen çok sayıda silah ve malzemenin kullanılamaz hale getirildiği belirtilen açıklamada, ele geçirilenler şöyle sıralandı:

"RPG-7 tanksavar silahı, AT-4 tanksavar silahı, 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek, Zagros keskin nişancı tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, 6 el bombası, 15 RPG-7 roketatar mühimmatı, 13 sevk fişeği, Yaesu telsiz, 2 dinleme cihazı, 2 hilti, fotoğraf makinesi, 2 Kindle, güç kaynağı, 2 jeneratör, 2 termal silah dürbünü, lazer mesafe ölçme cihazı, dürbün, çeşitli silahlara ait mühimmat ve şarjörler."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Savunma Bakanlığı#Terörist#Mağara

BAKMADAN GEÇME!