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Haber Giriş: 28.04.2021 - 23:03 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

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MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde yapılan saldırı sonucu, 1 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin de yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinden yapılan açıklamada:

Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. İfadeleri kullanıldı.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe için taziye mesajı yayımladı.

Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

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