MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu

Güncelleme Tarihi:

#MSB Açıklaması#Piyade Er Eyüp Güner#Tokat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 23:55

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Tokat’ta görev yapmakta olan Piyade Er Eyüp Güner’in, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tokat’ta görev yapmakta olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Eyüp Güner, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.  

BAKMADAN GEÇME!