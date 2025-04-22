MSB duyurdu... Bayraktar TB3 kalkış-iniş testini başarıyla gerçekleştirdi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, 22 Nisan 2025 tarihinde TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisine kalkış-iniş testlerini başarıyla gerçekleştirdi" denildi. Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı'nın kalkış-iniş görüntüleri de paylaşıldı.