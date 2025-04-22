×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB duyurdu... Bayraktar TB3 kalkış-iniş testini başarıyla gerçekleştirdi

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanlığı#Bayraktar TB3#TCG ANADOLU
MSB duyurdu... Bayraktar TB3 kalkış-iniş testini başarıyla gerçekleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 21:49

Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı'nın TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisine kalkış-iniş testlerini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, 22 Nisan 2025 tarihinde TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisine kalkış-iniş testlerini başarıyla gerçekleştirdi" denildi. Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı'nın kalkış-iniş görüntüleri de paylaşıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Savunma Bakanlığı#Bayraktar TB3#TCG ANADOLU

BAKMADAN GEÇME!