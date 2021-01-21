MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB duyurdu: 'Askeri kayakçılık eğitimi' düzenlendi
GeriGündem MSB duyurdu: 'Askeri kayakçılık eğitimi' düzenlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 18:29 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: 'Askeri kayakçılık eğitimi' düzenlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB duyurdu: 'Askeri kayakçılık eğitimi' düzenlendi
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında "askeri kayakçılık eğitimi" düzenlendiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Derin kar ve şiddetli soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 'KIŞ-2021 Tatbikatı' hazırlıkları kapsamında planlanan Askeri Kayakçılık Eğitimi, 3'üncü Ordu Komutanlığında görevli askeri personelin katılımıyla gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle