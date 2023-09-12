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MSB duyurdu: Arama-kurtarma ekiplerini taşıyan nakliye uçakları Libya’ya hareket etti

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#Milli Savunma Bakanlığı#Libya#Arama Kurtarma
MSB duyurdu: Arama-kurtarma ekiplerini taşıyan nakliye uçakları Libya’ya hareket etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 05:51

Milli Savunma Bakanlığı, Libya’da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, arama-kurtarma ekiplerini afet bölgesine taşıyacak olan üç adet nakliye uçağından ilkinin hareket ettiğini açıkladı. Öte yandan açıklamada "Kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz” denildi.

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MSB, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Libya’da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, arama-kurtarma ekiplerini afet bölgesine taşıyacak olan üç adet nakliye uçağından ilkinin hareket ettiğini açıkladı. MSB tarafından yapılan açıklamada, “Dost ve kardeş ülke Libya’da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, ülkemizin yardım elini bölgeye ulaştırmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla; arama-kurtarma ekiplerini Libya’ya taşıyacak üç adet nakliye uçağımızdan ilki, Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndan bölgeye hareket etti. Kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz” denildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Libya#Arama Kurtarma

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