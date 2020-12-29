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Haber GiriÅŸ: 29.12.2020 - 08:41 | Son GÃ¼ncelleme:

MSB duyurdu! Ankara'da silah kazasÄ± sonucu 1 asker ÅŸehit oldu

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MSB duyurdu! Ankara'da silah kazasÄ± sonucu 1 asker ÅŸehit oldu
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Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan son dakika aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re Ankara / ÅžereflikoÃ§hisar bÃ¶lgesinde meydana gelen silahlÄ± kaza sonucu bir asker ÅŸehit oldu.

Ä°ÅŸte Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama:

Ankara / ÅžereflikoÃ§hisar bÃ¶lgesinde, 28 AralÄ±k 2020 tarihinde meydana gelen silah kazasÄ± sonucu, bir kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z yaralanmÄ±ÅŸ ve sevk edildiÄŸi hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit olmuÅŸtur.

Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allahâ€™tan rahmet, kederli ailesine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile asil milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dileriz.

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MSB duyurdu Ankarada silah kazasÄ± sonucu 1 asker ÅŸehit oldu

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