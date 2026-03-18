MSB duyurdu: Adana'daki patriot sistemine ilave olarak konuşlandırıldı | F-16'lar havalandı: O anlar CNN TÜRK'te ekranlara geldi

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısını Adana İncirlik'te düzenledi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son dönemdeki gelişmelerle ilgili bilgi paylaştı.

Aktürk, düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında şu bilgileri paylaştı:

"Öncelikle, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü vesilesiyle başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Çanakkale’de bugün (18 Mart), Deniz Kuvvetlerimiz tarafından, TCG Nusret müze gemimizin de yer aldığı 13 gemi ile Çanakkale Boğazı’nda Geçit Töreni yapılmakta, SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu ile, Mehteran Birlik Komutanlığımızca konser icra edilmektedir. Yine, 16-17 Mart’ta TCG Kınalıada, TCG Heybeliada ve TCG Ayvalık gemilerimiz, Çanakkale’de halkımızın ziyaretine açılmıştır.

Haberin Devamı

Şehitler Günü münasebetiyle 17 Mart’ta Bakanlığımızda düzenlenen törene katılan ardından şehitlerimizin kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz ve aileleriyle iftarda bir araya gelen Sayın Bakanımız, Bugün (18 Mart) Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek törene katılmakta müteakiben tarihî Gelibolu Yarımadası’ndaki anma törenlerine iştirak etmektedir.

Sayın Bakanımız hafta içerisinde ayrıca, 13 Mart’ta, Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisini kabul etmiş, aynı gün Komuta Kademesiyle birlikte, Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okuluna girişinin 127’nci yıl dönümü vesilesiyle Kara Harp Okulundaki törene katılmış müteakiben Harbiyelilerle iftar yapmıştır.

16 Mart’ta Sayın Genelkurmay Başkanımız ile birlikte, İtalya Savunma Bakanı’nın resmî davetlisi olarak İtalya’ya giden Sayın Bakanımız, İtalya Savunma Bakanı ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir. Sayın Genelkurmay Başkanımız 13 Mart’ta İtalya, 14 Mart’ta Fransa Genelkurmay Başkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmeleri yapmıştır. 12 Mart’ta, Van hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunan Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız, müteakiben Nahçıvan’ı ziyaret ederek Nahçıvan Ordu Komutanı ve Cumhurbaşkanı Tam Yetkili Temsilcisi ile görüşmüştür. 15 Mart’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı makamında ziyaret etmiş, bölgede konuşlu birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunarak Mehmetçiklerle iftar yapmıştır.

Haberin Devamı

TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek bir disiplin ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonel faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz hafta boyunca 6 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiş, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 767 kilometreye ulaşmıştır.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Sınır güvenliğinde alınan ileri teknoloji destekli etkin ve çok katmanlı tedbirlerle geçtiğimiz hafta içerisinde 6’sı terör örgütü mensubu olmak üzere 139 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 417 olmuş, engellenen 2 bin 486 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 15 bin 979’a ulaşmıştır. Yine, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Haberin Devamı

13 Mart’ta İran’dan ateşlenerek hava sahamıza giren bir balistik mühimmat daha, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temaslar sürdürülmekte, millî güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, bölgemizdeki gelişmeler yakından ve dikkatle takip edilmektedir.

BİR PATRİOT SİSTEMİ DAHA ADANA’YA KONUŞLANDIRILDI

Ayrıca, hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla millî düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana’da konuşlu mevcut İspanya Patriot sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya’daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir Patriot sistemi daha Adana’da konuşlandırılmaktadır.

Haberin Devamı

"İSRAİL BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIĞI DAHA DA DERİNLEŞTİRMEKTEDİR"

İsrail’in, uluslararası ve insancıl hukuku ciddi bir şekilde ihlal ederek Lübnan’a gerçekleştirdiği saldırılar ve başlattığı kara harekâtı, bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir.

Diğer yandan İsrail, Gazze’de varılmış olan ateşkesi ihlal etmeye ve mübarek ramazan ayında Müslümanların ibadet hakkının engellenmesi dâhil olmak üzere Batı Şeria’ya yönelik baskılarını sürdürmeye devam etmektedir.

Lübnan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi vurguluyor, İsrail’in; Filistin halkına uyguladığı baskıların sona erdirilmesi hususunda uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi çağrımızı yineliyoruz.

Haberin Devamı

Orta Doğu’da masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan, bölgesel istikrar ve güvenliği her geçen gün daha fazla zedeleyen çatışmaların bir an önce sona ermesini temenni ediyor, küresel ekonomi ve enerji arzı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratan Hürmüz Boğazı’nın yeniden güvenli ve kesintisiz şekilde işlerlik kazanmasının büyük önem taşıdığını vurguluyoruz.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen muhtelif miktarda Süper Şimşek hava aracı Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınmıştır.

HÜRMÜZ BOĞAZI

Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik son açıklamalar ve bu kapsamda müttefik ülkelere yapılan çağrılar tarafımızdan yakından ve dikkatle takip edilmektedir.

Hürmüz Boğazı, küresel enerji arz güvenliği ve uluslararası deniz ticaretinin sürekliliği açısından stratejik öneme sahip olup, bölgede seyrüsefer serbestisinin korunması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye gelişmeleri bölgesel barış ve istikrar perspektifiyle değerlendirmekte, tüm taraflara itidal ve uluslararası hukuka uygun hareket etme çağrısını yinelemektedir.

DOĞU AKDENİZ'DE YAYIMLANAN NOTAM VE KIBRIS'IN GÜVENLİĞİ

Kıbrıs Rum tarafı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu hakları yok saymak için yetki karmaşasına neden olan buna benzer konuları zaman zaman gündeme getirmektedir. Söz konusu NOTAM’ı geçersiz kılan karşı NOTAM Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayımlamıştır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan NOTAM geçersiz ve hükümsüzdür.

Ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi son yıllarda Ada’ya silah yığılmasına ve diğer ülkelerin adayı kullanmasına izin vererek Kıbrıs’ı hedef haline getirmiştir.

Ülkemiz, garantör ülke olarak sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değil, adanın tamamının güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler almaya devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatleri ile güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Garantörlüğün bize verdiği hakları kullanmaktan çekinmedik bundan sonra da çekinmeyeceğiz.

İNCİRLİK'TEN TÜRK F-16'LAR HAVALANDI

Bu gelişmelerin yanı sıra İncirlik Üssü'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adana'daki üste Türk F-16'ları uçuşa geçti. Bu anlar ise CNN TÜRK'te ekranlara geldi.

İncirlik Üssü'ndeki uçuşu anlatan CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt, "Burası birçok noktadan önemli. İnsansız hava araçlarını barındırıyor. Şu anda F-16 savaş uçaklarını görüyorsunuz. Savaşın ardından başta körfez ülkeleri olmak üzere İran tarafından ABD üsleri hedef alınmıştı. İncirlik özelinde de saldırı iddialarında bulunulmuş ve ABD üssü olduğu için saldırı iddiası dile getirilmişti. MSB'den net bir açıklama gelmiş ve buranın bit Türk üssü olduğu ifade edilmişti. Bu kapsamda da burası kritik bir adres.