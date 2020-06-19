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Haber Giriş: 19.06.2020 - 20:23,Son Güncelleme:

MSB duyurdu! Acı haber

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MSB duyurdu! Acı haber
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan harekâtı bölgesinde, 19 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bölgede tespit edilen hedefler derhal SİHA’larımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınmış, hedefler tahrip edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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