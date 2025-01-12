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MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Terörle Mücadele#Terör#MSB
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 11:49

MSB'den yapılan açıklamaya göre; Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

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#Terörle Mücadele#Terör#MSB

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