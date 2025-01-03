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MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#Terörist
MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 14:22

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

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#Operasyon#MSB#Terörist

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