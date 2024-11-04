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MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi

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#Terörle Mücadele#MSB#Terör
MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 12:02

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 8, Suriye'nin kuzeyinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!

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#Terörle Mücadele#MSB#Terör

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